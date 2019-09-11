Türkiye
Muğla'da öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı11 Eylül 2019 Çarşamba 11:01 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:47
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, öğrenci servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Şeref Akkaya idaresindeki öğrenci taşıyan minibüs, Muğla-Fethiye kara yolu Atakent mevkiinde Cumhur Karataş'ın kullandığı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan minibüsteki 13 öğrenci ve sürücüler yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Fethiye, Dalaman ve Ortaca devlet hastanelerine kaldırıldı.
Öğrencilerden Ayşe Korkut, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri tamamlanan 9 öğrencinin taburcu edildiği öğrenildi.
Öte yandan, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Etiketler: öğrenci servisi Muğla kaza kamyon