Türkiye
Adana'da 361 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi: 2 gözaltı11 Eylül 2019 Çarşamba 10:17 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:46
Adana'da 361 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada 361 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Polis otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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