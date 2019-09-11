Sarıyer’de dün öğle saatlerinde Polatlı Mahallesi üzerinde bulunan itfaiyenin su vanası henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlayan su vanasından fışkıran su ise sokağa aktı.

Tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri ise bu durumu fırsata çevirdi. Cadde üzerine akan suyu gören sürücüler suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı.

Sürücülerin o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA