Türkiye
Marmara'da sıcaklıklar artıyor11 Eylül 2019 Çarşamba 09:47 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:49
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.
Kaynak: AA
Etiketler: hava durumu meteoroloji