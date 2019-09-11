Türkiye
Erzincan'ın zirvesine mevsimin ilk karı yağdı11 Eylül 2019 Çarşamba 09:36 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:20
Erzincan'ın en yüksek dağı olan 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Üzümlü ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, gece saatlerinde 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesinde, yerini kara bıraktı.
Vatandaşlardan Muhsin Başgöl, ilçe merkezinden kolaylıkla görülen dağın zirvesinin beyaza büründüğünü belirterek, şunları söyledi:
"Dün gece yağmur yağdı, hava çok soğuktu. Sabah kalktığımızda da Esence Dağı’na kar yağdığını gördük. Eylül ayında kar yağdı ve iyiden iyiye de havalar düşüşe geçti."
Kaynak: AA
Etiketler: mevsimin ilk karı esence dağı