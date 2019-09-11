Üzümlü ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, gece saatlerinde 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesinde, yerini kara bıraktı.

Vatandaşlardan Muhsin Başgöl, ilçe merkezinden kolaylıkla görülen dağın zirvesinin beyaza büründüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dün gece yağmur yağdı, hava çok soğuktu. Sabah kalktığımızda da Esence Dağı’na kar yağdığını gördük. Eylül ayında kar yağdı ve iyiden iyiye de havalar düşüşe geçti."

Kaynak: AA