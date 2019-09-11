Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA