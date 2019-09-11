Kağıthane’nin Harmantepe Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

1 kişi, kurusıkı tabanca ile açılan ateş sonucu, 2 kişi de aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurusıkı tabanca ile yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 yaralıya 112 sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale yapıldı.

3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebini araştırıyor. Kurusıkı silah ile 1 kişiyi yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından aranıyor.

Kaynak: TRT Haber, İHA

