Türkiye
Geri geri giderek polisten kaçan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı11 Eylül 2019 Çarşamba 08:32 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:31
Beşiktaş'ta polisten kaçmak isteyen şüphelinin kullandığı otomobil geri geri giderken bir taksiye çarptı. Takside bulunan bir kişi yaralanırken, şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü kaçarak yoluna devam etti. Bir süre sonra ani fren yapan şüpheli, polisten kurtulmak için geri geri giderken taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takside bulunan yolcu yaralandı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından, bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: TRT Haber