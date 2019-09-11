İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde polis, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü kaçarak yoluna devam etti. Bir süre sonra ani fren yapan şüpheli, polisten kurtulmak için geri geri giderken taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takside bulunan yolcu yaralandı. Yaralanan yolcu hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: TRT Haber