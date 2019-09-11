Türkiye
300 bin TL ödülle Gri Listede aranan terörist etkisiz hale getirildi11 Eylül 2019 Çarşamba 07:53 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 08:07
Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 300 bin TL ödülle Gri Listede aranan "Kava" kod adlı Sezer Işık, silahlı ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristin, 300 bin TL ödülle Gri Listede yer alan Kava kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: terör operasyonu Sezer Işık patnos ağrı