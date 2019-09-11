Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Dynamic Guard-2019 Tatbikatı; TCG Giresun, TCG Yıldırım, TCG Gemlik, TCG Gediz, TCG Poyraz, TCG Bora, TCG Rüzgar, TCG Osmangazi ve Kanada'ya ait HCMS Halifax'ın katılımıyla, Doğu Akdeniz’de başarıyla devam ediyor.

Dynamic Guard-2019 Tatbikatı; Türkiye ve Kanada’nın katılımıyla oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’nin iştirakiyle, 9 Eylül tarihinde başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen tatbikat 13 Eylül'e kadar icra edilecek.

Tatbikatta, elektronik harp konularında deniz unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor..

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dynamic Guard-2019 Tatbikatı’na TCG Gemlik, TCG Gediz, TCG Yıldırım Fırkateynleri; TCG Poyraz, TCG Bora ve TCG Rüzgar Hücumbotları; TCG Osmangazi Amfibi Çıkarma gemisi ve SNMG-2 görevine iştirak eden TCG Giresun Fırkateyni ile iştirak ediyor.

NATO Daimi Görev Grupları, NATO’nun yüksek hazırlıklı deniz görev gruplarını oluşturuyor. Türkiye, NATO Daimi Deniz Görev Grubu (SNMG-1 ve SNMG-2) görevlerine ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevine katkı veriyor. Türkiye, dönemsel olarak NATO bünyesinde oluşturulan dört görev grubundan üçüne Almanya, Fransa ve İspanya ile birlikte destek sağlayan dört ülkeden biri.

Kaynak: TRT Haber