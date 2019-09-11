İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Kandil'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle kırmızı listede yer alan Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber