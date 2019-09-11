Türkiye
Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi11 Eylül 2019 Çarşamba 11:08 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:19
MİT ve TSK'nin Kandil'deki ortak operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Kandil'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle kırmızı listede yer alan Gülüzar Tural etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber