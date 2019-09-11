Şirinevler D-100 Karayolu'nda önceki gün makas atan bir araç sağ şeritte duran bir araca çarptı. Yoldaki 3 aracın da karıştığı kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görüntülemek için yarıştılar

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. Otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA