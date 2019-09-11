TÜBİTAK, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yapılan, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) 23 Nisan 2020'de açılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 bin 500 metrekarelik alanda projelendirilen GUHEM'in, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 tesisi arasına gireceği bildirildi.

Merkezin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle, 23 Nisan'da Science Expo’nun kapanışının ardından yapılacağı öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'de incelemelerde bulundu.

Aktaş, merkezin faaliyete geçtiğinde sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir yatırım olacağını söyledi.

Binada Bursa Havacılık Akademisi de kuruluyor

Merkezi salt uzay ve havacılık alanı olarak tanımlamanın yanlış olacağını, projenin ilerleyen günlerde kentin en önemli turizm değerlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bina içende Bursa Havacılık Akademisi de kurgulandı. Bu işe ilgisi olan, vizyonu bulunan çocuklarımızın varlığı bizim için büyük güç. Yüksek teknoloji ve havacılığın gelişmesi adına önemli bir artı değer sağlayacağımızı düşünüyorum. Uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun anatomisi, havadan hafif deney düzenekleri, havadan ağır deney düzenekleri, roket, uzay katı düzenek alanları ve Bursa Havacılık Akademisi ile burası inşallah saat gibi işleyen bir sisteme sahip olacak."

Kaynak: AA