Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK adına milis ve iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları tespit edilen zanlılara yönelik çalışma yapıldı.

Pervari merkezli yürütülen soruşturma kapsamında ilde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA