İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörünün üretime ve ihracata dayandığını, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından en fazla etkilenen sektörlerden birinin de mobilya olduğunu aktardı.

Salgın tedbirleri nedeniyle iç piyasa satışlarının düştüğüne dikkati çeken Güleç, "İç piyasada düşüş, yüzde 80 civarında. İhracat da yüzde 50 civarında düştü. Daha önce ocak ve şubat aylarında satışımızı yüzde 15 artıran bir sektördük. Mart ayı itibariyle yeni sipariş almadık ve var olan siparişlerde de öteleme aldık" dedi.

"Haziran ayı itibarıyla eski günlere döneceğiz"

Güleç, henüz yeni sipariş almadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Haziran ayı itibarıyla tersine dönmeye başlayacak ve eski günlere döneceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte işçimizi, sağlığımızı koruduk ve müşterilerle diyalog sürecini geliştirdik. Türkiye mobilya sektörü, dünya için önemli tedarik ağına sahip. Son yıllarda mobilya sektörü ihmal edildi. İnsanlar dışarıda fazla vakit geçirmeye başlayınca mobilya değiştirme oranı uzadı. Bu süreçten sonra artık herkes mobilya sektörüne ihtiyaç duyduğunu görecek. Haziranda başlayıp yıl sonuna kadar beklediğimiz oranları yakalayamasak bile dünya pazarında pay alan bir sektör olacağız. Beklentimiz yüksek."

"Bayramdan sonra işlerin normale döneceğini tahmin ediyoruz"

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da mobilya sektöründe haziran ayında sipariş artışı beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nisanda ciddi düşüşler yaşadık. Mayısta da düşüş devam ediyor. Ramazan ayı ile birlikte koronavirüsü hükumetimizin aldığı tedbirler sayesinde bertaraf edeceğimizi düşünüyoruz. Bayramdan sonra işlerin normale döneceğini tahmin ediyoruz. Haziranda bıraktığımız gibi bulamasak da sektörün temmuz ayına kadar eski seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Birçok düğün ve mobilya alışverişi ötelendi. Haziran ve temmuz ayı itibariyle iyi bir çıkış yaşayacağımızı ve yıl sonuna kadar üç aylık arayı kapatacağımızı düşünüyorum."