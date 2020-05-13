Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da bir mahallenin karantinası sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sindelli Mahallesi'ndeki karantina süresi sona erdi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sindelli Mahallesi'nde devam eden karantina uygulaması, başka bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için bugün 17.00 itibarıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kaldırıldı.
Mahallede 22 Nisan'da başlayan karantina, bir hafta daha uzatılmıştı.
Manisa'da 8 ilçede 5 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanda karantina süreci devam ediyor.
Etiketler: koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:37
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