Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sindelli Mahallesi'nde devam eden karantina uygulaması, başka bir pozitif vakaya rastlanılmadığı için bugün 17.00 itibarıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Mahallede 22 Nisan'da başlayan karantina, bir hafta daha uzatılmıştı.

Manisa'da 8 ilçede 5 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanda karantina süreci devam ediyor.