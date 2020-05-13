Haber Giriş: Kaynak: AA
Dalgıçlar göletten bir römork dolusu şişe ve atık çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde su altı temizlik çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin zaman zaman bölgede yaptıkları tatbikatlar sırasında, dalgıçların göletin zeminin çok kirlendiğini tespit etmeleri üzerine temizlik kararı alındı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin iki günlük çalışmasıyla göletten bir römork şişe, poşet, atık ve çöp malzemesi çıkarıldı.
Su altı temizlik çalışmaların, koronavirüs salgını nedeniyle park ve mesire alanlarıyla ilgili kısıtlamalar kalkıncaya kadar tamamlanması planlanıyor.
Her gün gölete giren 3 dalgıç, gün boyu gölette atık toplama çalışması yapıyor.
Etiketler: su altı Orduzu Pınarbaşı Göleti malatya dalgıç arama kurtarmaSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43
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