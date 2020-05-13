Haber Giriş: Kaynak: DHA
Caddede davullu halaya 12 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da 8 kişilik bir grup davul eşliğinde cadde üzerinde hayal çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti, sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere 12 bin lira ceza kesildi.
Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde 8 arkadaş sokağa çıktı. Maske takmayan 8 genç, yanlarına gelen davulcu eşliğinde ele ele tutuşarak halay çekti.
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Polis, halay çeken 8 kişinin kimliğini belirleyerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: koronavirüs halay covid-19 ankaraSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:46
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