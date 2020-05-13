Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde, gece saatlerinde 8 arkadaş sokağa çıktı. Maske takmayan 8 genç, yanlarına gelen davulcu eşliğinde ele ele tutuşarak halay çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Polis, halay çeken 8 kişinin kimliğini belirleyerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.