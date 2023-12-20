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Türkiye
AA 20.12.2023 11:07

Mobil Göç Noktası aracı Şanlıurfa'da da hizmet vermeye başladı

Hatay'ın ardından Şanlıurfa'da da düzensiz göçmenlerin tespitinin kolaylaştırılması amacıyla Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Mobil Göç Noktası aracı Şanlıurfa'da da hizmet vermeye başladı

Rabia Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran araçların sayısı ülke genelinde 97'ye ulaştı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'ya da gönderilen mobil araç, kent merkezinde hizmet vermeye başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Parmak izi sorgulaması yapılıyor

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen ve kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına getiriliyor.

Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Mobil Göç Noktası ile hem mağduriyetlerin önüne geçilmesi hem de zaman tasarrufu sağlanarak düzensiz göçle etkin mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hatay’da düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı
Hatay’da düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

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Şanlıurfa Düzensiz Göçmenler
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