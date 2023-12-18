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Güncel
İHA 18.12.2023 16:56

Hatay’da düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

Hatay’da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla İskenderun ilçe kent merkezinde Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Hatay’da düzensiz göçmelerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı
[Fotograf: İHA]

Atatürk Bulvarında faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkân sağlıyor.

Hatay İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan araçta, Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenler tespit edilip sınır dışı ediliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 1 Ekim itibariyle Ankara, İstanbul İzmir ve Adana’da başlayan ve 30 büyük şehirde sürdürülen Mobil Göç Noktası aracı, Hatay’ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde hizmet vermeye başladığını söyledi.

Vali Masatlı, düzensiz göç ile mücadele kapsamında Hatay’da iki ayrı mobil aracın önemli hizmetler vereceğini belirterek Reyhanlı ve İskenderun’da araçların hizmet vereceğini diye getirdi.

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Hatay Düzensiz Göçmenler
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