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Güncel
AA 18.12.2023 16:47

Ordu'da 4 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi

Ordu'da 4 bin kişiye, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbası dağıtıldı.

Ordu'da 4 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi

Perşembe ilçesinde karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesinde yer almasına tepki gösterildi.

Perşembe Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, gazetecilere, karalahana çorbasının milli yemekleri olduğunu, adeta bu yemekle büyüdüklerini söyledi.

Kendilerine göre karalahananın dünyanın en güzel çorbalarından olduğunu dile getiren Tandoğan, "Bunun lezzetini bilmeyenlerin böyle bir karar verdiğini düşünüyoruz. Bu kararı kabul etmiyoruz. Böyle bir karar alınmasını da kınıyoruz." dedi.

Tandoğan, kararı alanların çorbayı yedikten sonra fikirlerinin değişeceğine inandıklarını ifade ederek, "Böyle bir karar nasıl çıkar, biz de anlam veremedik. Belediye olarak bu kararı alanlara inat karalahana çorbamıza sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Yemeği mahalle sakinlerinden satın aldıkları karalahanalarla hazırladıklarını anlatan Tandoğan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

İlçe sakinlerinden Fatma Beşer de bu çorbanın değişmez yemeklerinden olduğunu vurgulayarak, "Çok sağlıklı. Yiyince kendimizi çok iyi hissediyoruz." ifadesini kullandı.

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