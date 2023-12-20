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Türkiye
AA 20.12.2023 10:49

İş yerindeki yangın evlere de sıçradı: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

İş yerindeki yangın evlere de sıçradı: 1 ölü, 5 yaralı

Mimar Sinan Mahallesi 95. Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İstanbul Yangın İtfaiye
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