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Türkiye
AA 20.12.2023 10:33

4 milyon 200 bin lira dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i tutuklandı. Yakalananlardan birinin 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

4 milyon 200 bin lira dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, kamuda işe alma vaadiyle internet üzerinde sahte siteler açıp kendilerini polis savcı, doktor ve banka görevlisi olarak tanıtarak 42 ayrı olayda 4 milyon 200 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için Antalya, İstanbul, İzmir, Bingöl ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 40 mermi, çok sayıda sim kart, kaşe, bilgisayar, banka kartı ve telefon bulundu.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 8'i tutuklandı, 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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