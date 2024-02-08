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Türkiye
TRT Haber 08.02.2024 06:25

MİT ve Mersin polisinden DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Mersin Emniyeti ve MİT, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ içerisinde bir dönem silahlı faaliyet yürüten ve sözde istihbarat biriminde görev yapan 16 zanlı gözaltına alındı.

MİT ve Mersin polisinden DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
[DHA (Arşiv)]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ üyelerini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda 16 farklı adres tespit edildi.

Tespit edilen adreslere, özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyon yapıldı.

Geçmiş dönemde terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüğü, örgütün ideolojisi doğrultusunda yapılanma arayışı içerisinde olduğu ve örgütün sözde istihbarat biriminde görev aldığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

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