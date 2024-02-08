MİT ve Mersin polisinden DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DEAŞ üyelerini 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucunda 16 farklı adres tespit edildi.
Tespit edilen adreslere, özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyon yapıldı.
Geçmiş dönemde terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüğü, örgütün ideolojisi doğrultusunda yapılanma arayışı içerisinde olduğu ve örgütün sözde istihbarat biriminde görev aldığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar adliyeye sevk edildi.