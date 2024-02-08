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Türkiye
İHA 08.02.2024 06:19

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Karapınar ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda, E.D. idaresindeki hafif ticari araç ile H.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü H.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç., D.K., R.K. ve E.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaralıların yakınları ile diğer aracın sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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