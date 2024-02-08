Konya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Karapınar ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda, E.D. idaresindeki hafif ticari araç ile H.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü H.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç., D.K., R.K. ve E.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaralıların yakınları ile diğer aracın sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.