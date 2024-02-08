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Türkiye
AA 08.02.2024 05:42

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Kayseri'de A.A'.nın kullandığı otomobille yabancı uyruklu sürücünün hakimiyetindeki otomobil Kayseri-Ankara karayolu Süksün Zafer Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve yabancı uyruklu 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 yolcuyla diğer otomobilin sürücüsü A.A. ise yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

3 kişinin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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