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Türkiye
AA 08.02.2024 00:36

Ağrı'da rahatsızlanan kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da rahatsızlanan kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Karakazan köyüne bağlı Akören mezrasında yaşayan hamile kadın Derya Yolcu rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezradaki hamile kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yolun açık olduğu Yukarı Deredibi köyünün yakınlarına kadar giden sağlık ekipleri, ulaşıma kapalı olan yolun devamına kar paletli ambulansla devam etti.

Ağrı'da rahatsızlanan kadın 6 saatlik çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı

Paletli ambulans bir süre ilerledikten sonra bir metreyi bulan kara saplanınca sağlık ekipleri, ambulansı kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı.

Ambulansın saplandığı yerden çıkarılmasıyla yola devam eden ekipler, daha sonra mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları hamile kadın Yolcu'yu paletli ambulansa alarak, yolun ulaşıma açık olduğu bölgede kendilerini bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekipleri ayrıca Karakazan köyünde rahatsızlanan 2 kişiyi de evlerinde tedavi etti.

Sağlık ekiplerinin 1 metreyi bulan kardaki zorlu yolculuğu dronla görüntülendi.

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