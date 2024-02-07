Çanakkale'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, üzerinde bir nakliyat firmasına ait reklam bulunan minibüste çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Aracın son görüldüğü yerler ve şehirden çıkış yollarında önlem alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, minibüs İsmetpaşa Mahallesi Oğuz Sokak'ta durduruldu.

Minibüste yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İfadelerinin alınması için emniyete götürülen göçmenlerin bir bölümünün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.