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Türkiye
AA 07.02.2024 22:24

Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 bina tahliye edildi.

Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı
[Fotograf: AA]

İlçeye gelerek Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu'ndan bilgi alan Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yaptığı açıklamada, il genelinde dün gece gece saatlerinden başlayan sağanağın Borçka ve Şavşat ilçelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ünsal, dün Şavşat'ta kar yağışı sonucu kapanan yolu açma çalışması yürütürken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Gökhan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Borçka'da heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Ünsal, "Ekiplerimizin ilçe merkezi ve köylerimizdeki tarama çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, Borçka'da herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı

Valilik koordinesinde yürütülen süreçte birçok kurumdan 196 araç ve 286 personelin görev aldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Borçka'da meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle zarar gören işyerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespitlerini yapmak üzere ilgili kurumlarımızdan teşkil etmiş olduğumuz ekiplerimiz alanda çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz genelinde şu an itibarıyla yağışlar kesilmiş olup vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ilgili kurumlarımız tarafından değerlendirilerek, gereği yapılmaktadır. İlimizde yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız teyakkuza geçirilerek çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin."

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Artvin Sel Sağanak Heyelan
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