Açık 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.02.2024 19:53

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bayraktar, maden ocağında işçilerle bir araya gelerek yemek yedi.

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya gelmesinin ardından Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret eden Bayraktar, sendikanın genel başkanı Hakan Yeşil'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bayraktar'a burada maden ocağı figürünün bulunduğu heykel takdim edildi.

Daha sonra kent merkezinde esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bayraktar, bir süre sohbet ettiği vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Sohbet sırasında bir kadının, kaçak ocakların kapatılmasını ve özel işletmelerin madencilere haklarını tam olarak vermesini istediklerini söylemesi üzerine Bayraktar, denetlemelerin ve gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti.

Valiliği de ziyaret eden Bayraktar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, son olarak Valilik binası önünde kentte görev yapan gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Madencilerle ocağa indi

 Alparslan Bayraktar, Zonguldak temasları kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya geldi. Bayraktar, eksi 170 kotunda işçilerle sohbet etti, beraber yemek yedi.

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar
Sıradaki Haber
Asker eğlencesinde havaya ateş açan 27 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
CHP adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak
20:08
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
20:04
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etti
20:16
Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
19:23
Dışişleri'nden Pakistan'a terörle mücadelede destek mesajı
19:20
Bakan Fidan: Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne desteğini yineledik
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
FOTO FOKUS
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
Bakan Kacır: Tarihte yeni bir sayfa açtı, yolun açık olsun Gezeravcı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ