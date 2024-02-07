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Türkiye
DHA 07.02.2024 17:06

12 saat arayla 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandı

Burdur'da jandarma tarafından alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza kesilen sürücü H.K., 12 saat sonra yine aynı araçla ve alkollü şekilde polis denetiminden kaçmaya çalışırken yakalandı.

12 saat arayla 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandı

Jandarma trafik ekipleri dün saat 09.00 sıralarında Ağlasun'un Yeşilbaşköy köyü yakınlarında trafik denetimi yaptı.

Ekipler H.K.'nin kullandığı otomobili durdurdu. İnceleme sonrası sürücü H.K.'ye alkollü araç kullanmak suçundan 6 bin 439 lira, ruhsat sahibine de 12 bin 977 lira ceza yazıldı.

Aynı otomobil bu kez dün saat 21.00 sıralarında kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Polis, Çeşmedamı Mahallesi Atabey Caddesi'nde otomobili durdurup, sürücüyü yakaladı.

Yapılan incelemede otomobili kullanan kişinin yine H.K. olduğu ve sabah alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandığı belirlendi.

Yapılan ölçümde yine alkollü olduğu tespit edilen H.K.'ye bu defa 21 bin 52 lira, ruhsat sahibine de 12 bin 977 lira ceza yazıldı. 

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