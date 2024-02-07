Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.02.2024 16:32

Depremde zarar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı: 19 gözaltı

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını alarak, yurt dışından getirilen aynı marka, model ve renkteki araçlara uyarlayıp sattıkları iddia edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Depremde zarar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı: 19 gözaltı
[Fotograf: AA]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, depremlerde ağır hasar gören araçları "change" yöntemiyle sattıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, enkaz altında kalmış, trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların trafikte faal olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin, depremde ağır hasar gören bu araçları satın alarak, yurt dışından getirdikleri aynı marka, model ve renkteki araçların motor ve şasi numaralarına uyarlayıp sattıkları belirlendi.

Depremde zarar gören araçlarla "change" dolandırıcılığı: 19 gözaltı

Ekipler, yurt dışından getirilen araçların "change" yöntemi uygulandıktan sonra satılarak 35 milyon lira haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 11 ilde belirledikleri 35 araca el koydu.

35 aracın incelemeleri Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde yapıldı.

Operasyonda, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'de birbirleriyle bağlantılı oldukları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık ve suç uydurma" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Konya'da çakar denetimi: 14 sürücüye para cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 mülteci kampına baskın düzenledi
17:10
12 saat arayla 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandı
16:57
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur
16:56
Bursa evden 1 kamyon çöp çıktı
16:53
İsrail'in Lübnan’a düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı
16:50
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Bebeklerde kafatasında şekil bozukluğu
Bebeklerde kafatasında şekil bozukluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ