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Türkiye
AA 07.02.2024 16:53

Bursa evden 1 kamyon çöp çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu 2 katlı evden 1 kamyon çöp çıktı.

Bursa evden 1 kamyon çöp çıktı

Tayakadın Mahallesi'nde eşi M.A. ve kızı S.A. ile yaşayan M.A'nın evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese yönlendirildi.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede, çöp poşetlerinde çok sayıda konserve yemek, kumaş ve tencerelerin bulunduğunu ve M.A'nın beslediği sahipsiz kediler için kaynattığı kemik suyu ile etlerin çürüdüğünü belirledi.

Alınan izinlerin ardından evde temizlik yapan ekipler, 1 kamyon çöp çıkardı. Çöplerin arasından çıkan bozuk paralar ve ziynet eşyaları, ekiplere tepki gösteren M.A'ya teslim edildi.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.

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