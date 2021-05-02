Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlularından olan şüpheli, Suriye'den itibaren MİT tarafından adım adım izlendi.

Örgütte görülen çözülmelerin ardından Türkiye'ye sızdı.

MİT ve Emniyet birimleri, kritik bir operasyona daha imza attı. DEAŞ terör örgütünün sözde askeri yapı sorumlusu olduğu belirlenen 'Basim' kod adlı yabancı uyruklu şüpheli ortak operasyonla yakalandı.https://t.co/0XnO5E171z pic.twitter.com/2iGqTie2wp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2021

Zanlı adım adım takip edildi

MİT'in takibinde olan zanlı, sahte pasaport ve kimlikle İstanbul'a gitti. Ataşehir'de saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlendi, Türkiye'deki bağlantıları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 28 Nisan'da operasyon yapıldı, şüpheli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ortaya çıktı

Suriye ve Irak'ta 2014 yılından bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ifade edilen zanlının, terör örgütü kadrolarına silahlı eğitim verdiği de belirtildi.

Şüphelinin, terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu da tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.