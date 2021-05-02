Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kızılçubuk mahallesindeki caminin imamı alışılmışın dışına çıktı.

Sadece namaz kıldırmakla kalmadı, boş vakitlerini caminin bahçesine ayırdı.

500'den fazla çiçek yetiştirdi

Din Görevlisi İbrahim Şenol, 4 yıl görev yaptığı caminin bahçesinde 500'den fazla çiçek yetiştirdi.

Caminin bahçesinde hiç toprak alan olmaması onu yıldırmadı. Cemaatiyle el ele verip çiçek yetiştirmek için kolları sıvadı.

4 yılın sonunda cami bahçesi rengarenk oldu.

Şenol, ilçe müftülüğüne atandı. Ama mahalle sakinlerini ve çiçekleri ihmal etmiyor.

Cami cemaati de durumdan memnun

Şenol, "Sabahleyin mesaiye giderken gitmeden önce erkenden gelip buraya bir dolaşıp gidiyorum. Akşam üzeri mesai bittikten sonra dönüşte tekrar gelip bu bahçeyi bir dolaşıp ondan sonra eve gidiyorum" dedi.

Şenol'un gayretleri cami cemaatinin de takdirini topluyor. Şenol, ilçede görev yaptığı sürece cami bahçesini renklendirmeye devam edecek.