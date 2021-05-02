Erzurum Dumlu Dağı’ndan doğan, Erzincan’dan geçerek Murat Nehriyle birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu Nehrinin artan su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kurak geçen kış mevsiminde su debisinin düşmesiyle ortaya çıkan nehir yatağındaki adacıklar da yeniden sular altında kalmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Doğu Anadolu’daki arazilere can veren nehirlerin artan su seviyesi barajları da doldurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Erzincan Barajı yüzde 85 doluluğa ulaştı

Havaların iyice ısınmasıyla doğanın yeşerdiği Erzincan’da dağlarının yüksek kesimlerindeki karın erimesi ve yağmur yağışıyla beraber barajların doluluk oranı arttı.

Erzincan Barajı yüzde 85, Tercan Barajı da yüzde 70 su doluluk seviyesine ulaştı. Tarımın yaygın olduğu Erzincan’da barajlardaki su seviyesinin artması çiftçiyi mutlu etti.

[Fotoğraf: İHA]

Bahar yağışları ile barajların yeterli kapasiteye ulaşması öngörülüyor.