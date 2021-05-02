Kaza, Başakşehir'in Şamlar Mahallesi'nde dün akşam iftar saatinde meydana geldi. Kayabaşı, Şamlar Mahallesi istikametinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki otomobili sollamaya çalıştı.

O sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

[Fotoğraf: DHA]

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, takla atarak yol kenarındaki gölete uçtu.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiyi tedbir amaçlı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.