Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 08:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da takla atan araç gölete uçtu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sollama yapmak istersen direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak gölete uçtu. Araç içinideki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Başakşehir'in Şamlar Mahallesi'nde dün akşam iftar saatinde meydana geldi. Kayabaşı, Şamlar Mahallesi istikametinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki otomobili sollamaya çalıştı.
O sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, takla atarak yol kenarındaki gölete uçtu.
Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiyi tedbir amaçlı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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