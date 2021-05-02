Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tedbirlere uymayan 17 kişiye ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de 'tam kapanma' tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye para cezası uygulandı.
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.
Polis ekipleri, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.
Buca ilçesindeki Menderes Caddesi'nde yaklaşık 1 saat süren denetimlerde, 43 araç ve 12 motosiklet durduruldu.
Ekipler, çalışmada 110 kişinin kontrollerini gerçekleştirirken, kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 17 kişiye idari para cezası uyguladı.
Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar ise kurallara uymaları konusunda uyarıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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