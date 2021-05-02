Olay, gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğindeki kablolar birbirine çarparak kısa devre yaptı.

Kablolar daha sonra patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı.

Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, dağıtım şirketinin elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.