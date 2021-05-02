Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik direğinde patlama
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğindeki kablolar birbirine çarparak kısa devre yaptı.
Kablolar daha sonra patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı.
Mahallede korku ve paniğe neden olan yangın, dağıtım şirketinin elektriği kesmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Etiketler: Elektrik
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