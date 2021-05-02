Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşıma sis engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu-Giresun Havalimanı'nda, hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Açıklama, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri tarafından yapıldı.
Kentte iki gündür etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Hava Yolu
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