Açıklama, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri tarafından yapıldı.

Kentte iki gündür etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.