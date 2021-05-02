Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 05:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatalca'da alabora olan teknedeki bir kişi kayıp
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Çatalca'da, teknenin batması sonucu denizde kaybolan 2 kişiden birine ulaşıldı. Kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Ormanlı Köyü Ormanlı Plajı açıklarında akşam saatlerinde 6 metrelik tekne henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.
Teknedeki 2 kişi denizde kayboldu. Ekipler, yüzerek kıyıya çıktığı öğrenilen Yakup H'ye ulaştı.
Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup H, buradan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sahil güvenlik unsurlarınca kaybolan diğer kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Sahil Güvenlik Araştırma
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