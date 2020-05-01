İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talep yazısında, şüpheli Erk Acarer'in, 7 Nisan 2017'de yurt dışına çıktığı ve bir daha ülkeye gelmediği, hakkında birçok yakalama kararı olduğu ve Almanya'da bulunduğu ifade edildi.

Acarer'in, MİT mensuplarının görev ve konumunu deşifre ederek ailesinin can güvenliği ile MİT Başkanlığındaki görevi boyunca yürüttüğü faaliyetleri ve birlikte görev aldığı diğer MİT mensuplarının ve ailelerinin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü aktarılan yazıda, şüphelinin, firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı vurgulandı.

Yakalama kararı

Yazıda, bu nedenlerle şüpheli Acarer hakkında MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Savcılığın talebini inceleyen İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan Acarer hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Öte yandan Acarer hakkında, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından yargılandığı davalar kapsamında çıkarılmış yakalama kararları bulunduğu öğrenildi.