Haber Giriş: Kaynak: AA
Depoda çıkan yangında hava aracı kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı "gyrokopter"lerden biri tamamen yandı, ikisi zarar gördü.
Korucuk Mahallesi Pamukkale yolunda faaliyet gösteren bir havacılık şirketinin deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depodaki gyrokopterlerden biri kullanılamaz hale geldi, ikisi kısmen zarar gördü.
Etiketler: yangın hava aracı gyrokopterSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 20:38
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