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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Güneş'in ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
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