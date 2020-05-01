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Dereden izinsiz kum alan kişiye 88 bin 400 lira ceza yazıldı
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dereden izinsiz kum alan kişiye 88 bin 400 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahalil beldesindeki Teke Deresi'nden kamyon ve iş makineleriyle izinsiz kum alındığını tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.M'ye Çevre Kanunu kapsamında 88 bin 400 lira ceza yazıldı.
Şüpheli S.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: rekor ceza dere kumuSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 19:40
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