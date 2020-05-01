Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "birlikte başaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Alın teri ve emekleri ile ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Özveriyle, azimle, sabırla çalışan tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" sözlerine yer verdi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gecesini gündüzüne katan Bakanlığımızın değerli çalışanlarının #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.#BirlikteBaşaracağız#BizTürkiyeİçinÇalışanBüyükBirAileyiz pic.twitter.com/Sonihjpyqx — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) May 1, 2020