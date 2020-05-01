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Bakan Selçuk 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından "birlikte başaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, "Alın teri ve emekleri ile ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Özveriyle, azimle, sabırla çalışan tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" sözlerine yer verdi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gecesini gündüzüne katan Bakanlığımızın değerli çalışanlarının #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.#BirlikteBaşaracağız#BizTürkiyeİçinÇalışanBüyükBirAileyiz pic.twitter.com/Sonihjpyqx— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) May 1, 2020
Etiketler: kutlama bakan zehra zümrüt selçuk 1 MayısSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 19:38
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