Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk-İş, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak, sağ olsunlar" sözlerini kullandı.

Türk-İş Sendikası, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak. Sağ olsunlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 1, 2020

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu yılki 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini söylemişti.