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Cumhurbaşkanı Erdoğan kızları kaçırılan aileyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Sayan'ın yanında ise, kızları Hayal henüz 16 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan acılı bir aile vardı. Yaklaşık 5 yıl önce dershaneden Hayal'in bulunması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediler.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce biraz bilgi aldı. Ardından "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.
Etiketler: video konferans görüşmesi kızları kaçırılan ağrılı aile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 19:52
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