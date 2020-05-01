Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Sayan'ın yanında ise, kızları Hayal henüz 16 yaşındayken PKK tarafından kaçırılan acılı bir aile vardı. Yaklaşık 5 yıl önce dershaneden Hayal'in bulunması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediler.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce biraz bilgi aldı. Ardından "Bu konuda gerek askerimiz gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.