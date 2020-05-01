İstasyon Mahallesi'ndeki bir yapı marketin deposundan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin her yanından görüldü.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında sağlık ve AFAD ekipleri de tedbiren olay yerinde bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Öğle saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun ve uzun uğraşları sonucu akşam saatlerinde güçlükle kontrol altına alındı.

Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yapı market yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]