Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını inceledi
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren İmrahor Vadisi Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yıl sonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramız'ın ekolojik koridoru olacak" ifadelerini kullandı.
Her ilimize en az 1 millet bahçesi yapma hedefi ile başlattığımız çalışmalarımız kapsamında, yıl sonuna kadar yapımını tamamlamayı planladığımız İmrahor Vadisi Millet Bahçesi projemizin çalışmalarını yerinde inceledik. İmrahor aynı zamanda Ankaramızın ekolojik koridoru olacak. pic.twitter.com/MuU572lUYh— Murat KURUM (@murat_kurum) May 1, 2020
Etiketler: Millet Bahçesi inceleme yaptı bakan murat kurumSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 20:16
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